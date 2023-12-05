|
Özgün

Ağrı'da yoğun sis kazaya neden oldu: 9 araç zincirleme kazaya karıştı, 19 kişi yaralandı

Ağrı son dakika haberleri: Ağrı'da yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç, zincirleme kazaya karıştı. 19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10:41 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:45 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.
’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden kaynaklı olarak meydana gelen zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 19 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç, zincirleme kazaya karıştı.

19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı.

SİS KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle Taşlıçay-Ağrı güzergahında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.


#Ağrı
#Yoncalı
#ağrı haberleri
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fayın üstünde oturuyor olabilirsiniz aman dikkat! MTA listeyi güncelledi: İşte diri fay üzerindeki iller listesi