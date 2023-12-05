Ağrı ’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden kaynaklı olarak meydana gelen zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 19 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç, zincirleme kazaya karıştı.

19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı.

SİS KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle Taşlıçay-Ağrı güzergahında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi.



