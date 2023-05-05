Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın ilk 10 gününde yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunuyor.

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

HAZİRAN AYI ÖDEMESİ SON OLACAK!

Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde:

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.







