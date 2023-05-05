|
Özgün

Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, sorgulama nasıl yapılır?

Aile Destek Programı ödemeleri mayıs ayına girilmesiyle gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli miktarlarda verilen yardım ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. İşte Aile Destek Programı başvuru şartları ve ödeme takvimi ile konuyla ilgili bilgiler...

08:58 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemeleri

Aile Destek Ödemeleri

Mayıs Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, neden yatmadı gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın ilk 10 gününde yatarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulunuyor.

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Mayıs ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

HAZİRAN AYI ÖDEMESİ SON OLACAK!

Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde:

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.



#mayıs
#aile destek ödemeleri
#sosyal yardım ödemeleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.