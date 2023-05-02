EYT maaşları ne zamana kadar bağlanacak? İşte emeli maaşı ödeme tarihleri

EYT konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. EYT başvuruları SGK ve e devlet aracılığıyla sürüyor. Başvurular devam ederken, EYT ilk maaşların hesaba yatacağı tarih merak konusu oldu. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de ilk emekli maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Peki, "EYT ilk emekli maaşı ne zaman yatacak, ilk maaşlar nisan ayında ödenir mi?" İşte EYT ilk emekli maaşının hesaba yatacağı gün.

EYT maaşları ne zamana kadar bağlanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin EYT maaşlarına ilişkin şunları dile getirdi: “EYT'de yığılma olmuyor. Onların hizmet birleştirmelerini SGK yapıyor. 'Beklemede' denilen dosya değerlendiriliyor. Uygun zamanda ona cevap verilecek. Bu soruların en geç Mayıs ayı içinde cevabını alacak. 1 milyona doğru gidiyoruz. Toplam müracaat 1 milyon 700 bin civarında. Bir kısmı prim gün sayısı eksik, diğer şartlar tutmuyor. Diğer şartlar değerlendiriliyor. Çok standardize edilmiş işlemler. Kısa sürede onlar tamamlanacak. Hızlı bir şekilde cevap veriyoruz."

EYT'de gecikenler maaşlarını toplu olarak mı alacak?

"EYT'de deprem bölgesinde müracaat edenlere öncelik verdik. İlk uygulamalar orada yapıldı. Şimdi 1 milyon kişi yaklaşık ilk maaşını aldı. Alamayanların kaybı yok. Hak etme günlerine göre, prim gün sayıları doldurma sayılarına göre her gün işlem yapılıyor. Ayda yaklaşık 30 bin kişiye emeklilik bağlanıyordu. Şimdi biz bu rakamı 120 bine 130 bine çıkardık. Bizim SGK personelimiz büyük bir hazırlık yaptı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. TBMM jest yaptı, onların fazla mesailerini artırdı. Müthiş çalıştılar. 1 milyona giden rakam yaptılar. Gecikenler endişe etmiyorlar, çünkü birikmiş olarak alacaklar."

E Devlet EYT maaş sorgulama nasıl yapılır?

Ödeme alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden görebilirsiniz. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR emeli maaşı ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.







