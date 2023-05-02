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Bakan Vedat Bilgin’den çalışanlara müktesep hak müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlemek gerekir, kanun teklifimiz hazır" dedi. Peki müktesep hak nedir? İşte müktesep haklar ne demek? sorusunun cevabı.

09:02 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Müktesep hak

Müktesep hak

Kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak." dedi. Peki müktesep hak nedir? Müktesep haklar ne demek?

Müktesep hak nedir?

Müktesep hak, belirli durumlarda karşılaşılan terimlerden birisidir. Kazanılmış hak yorumlamalarında hukukçular tarafından ifade edilebilen müktesep hak, kanun koyucunun yeni yaptığı mevzuat düzenlemesi kapsamında hakları garanti altına almaktadır. Peki, müktesep hak nedir? İşte, kısaca özeti

Müktesep haklar ne demek?

Müktesep Hak, yürürlükteki hukuki mevzuata göre yapılmış bir düzenleme ile verilmiş bir hakkın, daha sonra yürürlüğe giren başka bir hukuki düzenleme ile artık verilememesi durumunda, daha önce bu hakka sahip olanların bu hakkının korunmasına verilen isimdir. Bu tarz durumlarda genelde hukuki ortamda çözüm üretilebilmektedir.

#Müktesep hak
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#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
1 saat önce
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