7500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin zam beklentisi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, halihazırda 7500 TL seviyesinde maaş alan emeklilerin beklentisi de artış göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7500 TL üstünde maaş alan emekliler için önemli bir açıklamada bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verileceğini açıkladı.

Emekliye refah payı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Memur-Sen Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

7500 TL üzeri emekli maaşı alanlara zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin şunları söyledi: “Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Müjdesini sizlerle birlikte verdiğimiz sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçmesini sağladık. Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmelimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Çalışanlarımıza yüzde 30 oranında zam yaptık. En düşük memur maaşını yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkardık. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü tutacağız. Bugüne kadar hiçbir zaman memurumuzu ve işçimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.”

7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) sanayicilerle bir araya geldi. Burada emeklilere de değinen Nebati, "EYT taleplerini karşıladık, en düşük Emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

Bakan Bilgin açıkladı! Emeklilere refah payı verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verileceğini açıkladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi. 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız. Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon farkı ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez olmak üzere TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Yani enflasyon burada doğrudan belirleyici oluyor. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,44, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,44 oldu.

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık rakamlar netleşti. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 12,52 oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının da aynı şekilde gelmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 26,61 olacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,43 olması bekleniyor. İki hesabı beraber değerlendirirken 6 aylık enflasyonun yüzde 21,43-26,61 arasında bir değerde olmasının olasılığı arttı.

Emekli memur zammı hesaplama

Beklenen 6 aylık enflasyon rakamları ve önceki düzenlemeler dikkate alındığında emekli ve memur zammı için en güçlü seçenekler refah payı dahil yüzde 30 formülü oldu. Hesaplamalara göre; 6 aylık enflasyon rakamlarının kuvvetle muhtemelen yüzde 21,43-26,61 aralığında olması bekleniyor.

Refah payı zammı ne kadar olacak?

1. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre;

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43 Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8 Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,18 6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,18 2. Eğer enflasyon yılın ilk 3 ayındaki gibi gelirse;

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 26,61 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 26,61 Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8 Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,26 6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 24,26 Emekli ve memur zammı formül 1: Yüzde 30 Emekli ve memur zammı formül 1: Yüzde 35



