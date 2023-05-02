Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro çalışması ardından işaret ettiği 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin de Meclis'e geleceği zamana dair detayları açıklandı. Bilgin, ''Mazaret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz.'' dedi.