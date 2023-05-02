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Bakan Vedat Bilgin taşerona kadroda son durumu açıkladı

Taşeron düzenlemesi kapsamında kalan ve kadroya geçmeyi bekleyen işçilerin durumuna ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çözemediğim bir dosya kaldı. Taşeron işçi meselesi. Asıl işte taşeron olmaz. Bu önümüzde. Önümüzdeki dönemde onu çözeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

09:59 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Taşeron işçi kadro düzenlemesi

Taşeron işçi kadro düzenlemesi

Taşerona kadro düzenlemesinde son durum araştırılanlar arasında. Bakan Bilgin, çalışmada gelinen noktayı ve Meclis'e getirileceği tarihi belirtti. Sözleşmeliye ve geçici işçiye kadro, EYT düzenlemesi derken 90 bine yakın taşeronu yakından ilgilendiren kadro düzenlemesi için geri sayım! İşte, 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son durum.

90 bin taşerona kadro düzenlemesi Meclis’e geldi mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro çalışması ardından işaret ettiği 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin de Meclis'e geleceği zamana dair detayları açıklandı. Bilgin, ''Mazaret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz.'' dedi.

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlanmadı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak. Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girec

Meclis ne zaman açılacak?

TBMM 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin YSK tarafından kesin olarak açıklanmasından 3 gün sonra açılmış olacak.


#taşeron
#taşeron kadro
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
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