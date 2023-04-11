Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne hizmeti verecek?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara birçok müjde verdi. Bu müjdelerden biri de Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulacağı oldu. İşte detaylar.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR, NE HİZMETİ VERECEK?





Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.

Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.’’ ifadelerini kullandı.





Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. #DoğrusuAkParti pic.twitter.com/8Zlx2LmE9H — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 11, 2023



