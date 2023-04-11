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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile ve Gençlik Bankası kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen etkinlikte Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulacağı müjdesini verdi. Peki Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne hizmeti verecek? İşte detaylar.

16:39 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne hizmeti verecek?

Aile ve Gençlik Bankası nedir, ne hizmeti verecek?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara birçok müjde verdi. Bu müjdelerden biri de Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulacağı oldu. İşte detaylar.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI NEDİR, NE HİZMETİ VERECEK?


Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘’Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.

Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.’’ ifadelerini kullandı.



#Aile ve Gençlik Bankası
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara Spor Salonu
1 saat önce
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