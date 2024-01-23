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İstanbul tamam şimdi gözler AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesinde

AK Parti'de seçim çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ve il adaylarını belirleyen AK Parti'de sıra ilçe adaylarına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki ilçelerin adaylarını belirlemek üzere mesaisini sürdürdü. İstanbul ilçe adaylarının ardından şimdi gözler Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Van ve diğer tüm ilçe adaylarında. Peki AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Ankara AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi belli oldu mu, kesin listede kimler, hangi ilçeden aday gösterilecek? İşte detaylar.

09:16 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 10:09 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?
Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantılarda ilçe adayları üzerinde çalışıldığı öğrenilirken Ankara ilçe adaylarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Peki AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl belediye başkan adaylarının tanıtımı biterken sırada ilçe belediye başkan adayları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini sürdürdü.

Erdoğan’ın başkanlık yaptığı üst kurul toplantısında Ankara, Gaziantep, Van ve Adana’nın ilçe belediye başkan adayları ele alındı. Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adayları için hazırlıklar sürerken AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının çarşamba ya da perşembe günü açıklaması bekleniyor. Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok olmuştu.

AK PARTİ HANGİ İLÇEDE KİMİ ADAY GÖSTERECEK?

Keçiören'de Altınok'tan boşalacak koltuk için İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın aday olması bekleniyor. Özcan'dan sonra ise en güçlü adayların eski Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal olduğu belirtildi.

Çankaya'ya ise, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın aday yapılabileceği ifade edildi. Altındağ'da ise, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı aynı zamanda eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin adı geçti. Mamak'ta da Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın aday yapılacağı aktarıldı. Sincan'da Murat Ercan, Akyurt'da Hilal Ayık, Kahramankazan'da Serhat Oğuz, Evren'de Hüsamettin Ünsal, Güdül'de Muzaffer Yalçın, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan ve Kızılcahamam'da Süleyman Acar ile yola devam edileceği belirtildi.

AK PARTİ’NİN SEÇİM BEYANNAMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ak Parti seçim beyannamesini ise 30 Ocak’ta Ankara’da açıklayacak. Beyannamede partinin yol haritası seçmene anlatılacak. 8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor.

31 MART 2019 ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Ankara'da 19 ilçe belediyesini kazanmıştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise 3 belediyeyi kazanmıştı. Millet İttifakı ortağı CHP ise 3 belediyeyi kazanmıştı. 31 Mart 2019 Ankara Yerel Seçim Sonuçları şu şekilde olmuştu:


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