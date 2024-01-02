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Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 2004 ve 209 yerel seçimlerinde AK Parti Keçiören Belediye Başkanı seçildi. İşte Turgut Altınok’un hayatı, biyografisi, özgeçmişi ve kariyeri.

10:30 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Turgut Altınok kimdir?
Turgut Altınok kimdir?
Turgut Altınok
, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları`nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Hacı Bektaş-ı Veli`nin, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" felsefesiyle hiçbir zaman kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden her kesime kucak açan Turgut Altınok; adalet, hoşgörü ve samimiyet merkezli belediye başkanı profiliyle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.

Turgut Altınok’un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. İmar projeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmaları 6`da 5`i gecekondu olan Keçiören`i sadece Ankara`nın değil, Türkiye`nin parlayan yıldızı yaptı. Turgut Altınok evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.

#Turgut Altınok
#Turgut Altınok hayatı
#Turgut Altınok Keçiören belediye başkanı
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