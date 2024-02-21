İlçe meclis üyeleri, bir ilçe belediyesinin yönetiminden sorumlu olan yerel seçilmiş temsilcilerdir. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde halk tarafından oylanarak seçilirler. 2024 yerel seçimleri için yarışacak AK Parti Esenyurt meclis üyeleri istesi de belli oldu. Peki AK Parti’nin Esenyurt meclis üyeleri adayları kimler?