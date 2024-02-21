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AK Parti Çanakkale Belediye ve İl Genel Meclis üyesi adayları 2024 kesin listesi açıklandı

AK Parti belediye başkan adaylarından sonra belediye meclis ve il genel meclis üyeleri adaylarını da belirledi. YSK 2024 seçim takvimine göre, partilerin aday listelerini 20 Şubat’ta teslim etmesiyle birlikte meclis üyesi adaylarının kimler olacağı da belli oldu. Peki AK Parti belediye meclis üyeleri kimler? İşte AK Parti Çanakkale belediye ve il genel meclis üyeleri adayları kesin isim listesi.

09:25 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti belediye meclis üyeleri kesin aday listesi kimler var, hangi isimler yer aldı?
AK Parti belediye meclis üyeleri kesin aday listesi kimler var, hangi isimler yer aldı?

31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu olmuştu. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından belediye meclis üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adayları belli oldu. Peki AK Parti meclis üyeleri kesin aday listesi kimler var, hangi isimler yer aldı?

AK PARTİ ÇANAKKALE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ ADAYLARI 2024

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis üyesi adayları şu isimlerden oluşuyor;

Ergin Sezen, Ercan Vatan, Özlem Karadayı, Mehmet Özkurnaz, Hakan Çetin, Orçun Oktay, Cenk Vural Yurdatap, Alparslan Çelik, Alperen Uysal, Özkan Gülen, Ali Kamalı, Ramazan Ak, İsmail Erol, Selim Yazan, Ferhat Yavuz, Sercan Uslu, İsmail Koyar, Emine Tuğba Şahin, Mübeccel Aydın, Hülya Günaydın, Reşat Tosun, Mürşide Karabulut, Erikan Öztürk, Gamze Kurt, Birol Can Ürken, Ekrem Dereli, Ozan Kızılkeçe, Nuray Gündoğan.

AK Parti İl Genel Meclis üyesi adayları şöyle sıralandı.

Asil Üyeler;

Nejat Önder, Şener Akçay, Recep Ragıp Barış, Tarık Erez, Sevsin Sezer, Vedat Hakan Beyaz,

Yedek Üyeler;

Nuray Tunca, Mehmet Çakar, Ahmet Can Güven, Ekrem Nergiz, Aynur Karadeniz, Hidayet Karapolat.



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#il genel meclis üyesi adayları
#2024 yerel seçimleri
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