Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. 2024 yerel seçimlerinde Türkiye geneli AK Parti ilçe belediye başkan adayları isim listesi de merak konusu oldu. Cumhur İttifakı olarak MHP ile seçimlere ortak giren AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Erzurum, Trabzon, Hatay, Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Denizli, Adana ilçe adayları kim oldu? İşte açıklanan AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2024 kesin isim listesi.