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AK Parti Esenyurt meclis üyeleri 2024 aday listesi belli oldu

İlçe meclis üyeleri, bir ilçe belediyesinin yönetiminden sorumlu olan yerel seçilmiş temsilcilerdir. 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde halk tarafından oylanarak seçilirler. 2024 yerel seçimleri için yarışacak AK Parti Esenyurt meclis üyeleri istesi de belli oldu. Peki AK Parti’nin Esenyurt meclis üyeleri adayları kimler?

08:57 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:07 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Esenyurt Belediye meclis üyeleri aday listesi
AK Parti Esenyurt Belediye meclis üyeleri aday listesi

İlçe meclis üyeleri, yerel yönetimde önemli bir rol oynarlar. Aldıkları kararlar, ilçenin geleceğini ve refahını doğrudan etkiler. Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de, belediye başkan adaylarının ardından sıra meclis üyeliklerine gelmişti. YSK seçim takvimine göre partiler belediye bakan adayları, il ve ilçe meclis üyelerini 20 Şubat’ta teslim etti. Listelerin teslimi sonrası da AK Parti’nin meclis üyeleri isim listesi de merak konusu oldu. Peki AK Parti Esenyurt meclis üyeleri kimler? İşte Esenyurt AK Parti meclis üyesi adayları isim listesi.

AK PARTİ ESENYURT MECLİS ÜYESİ ADAY İSİM LİSTESİ


#AK Parti
#Esenyurt
#meclis üyesi listesi
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