AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak Çatalca Belediyesi yeni dönem meclis üyesi aday listesini belirledi.
Yaklaşan 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partiler belediye başkan adayları ile il ve ilçe meclis üyeleri isim listesini 20 Şubat Salı günü saat 17:00’ye kadar Yüksek seçim kurumuna teslim etti. Böylelikle kamuoyunda merakla beklenen Meclis üyesi adaylık listeleri de belli oldu. Peki AK Parti Çatalca Belediyesi meclis üyesi adayları kimler oldu? İşte Çatalca belediyesi AK Parti meclis üyeleri kesin listesi.