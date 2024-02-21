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AK Parti Çatalca belediye meclis üyesi adayları 2024 listesi netleşti

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner olurken, Çatalca belediyesi meclis üyesi adayları 2024 listesi belli oldu. Peki AK Parti'nin Çatalca belediyesi meclis üyeleri aday listesinde kimler, hangi isimler var? İşte AK Parti Çatalca belediyesi meclis üyesi adayları 2024 listesi.

09:14 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Çatalca AK Parti belediye meclis üyeleri aday listesi 2024
Çatalca AK Parti belediye meclis üyeleri aday listesi 2024

AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak Çatalca Belediyesi yeni dönem meclis üyesi aday listesini belirledi.

Yaklaşan 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partiler belediye başkan adayları ile il ve ilçe meclis üyeleri isim listesini 20 Şubat Salı günü saat 17:00’ye kadar Yüksek seçim kurumuna teslim etti. Böylelikle kamuoyunda merakla beklenen Meclis üyesi adaylık listeleri de belli oldu. Peki AK Parti Çatalca Belediyesi meclis üyesi adayları kimler oldu? İşte Çatalca belediyesi AK Parti meclis üyeleri kesin listesi.

AK PARTİ ÇATALCA MECLİS ÜYESİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2024




#AK Parti
#Çatalca
#belediye meclis üye adayları
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