31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler için partilerin adayları il il belli olmaya devam ediyor. AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un olduğu açıklanmıştı. Gözler Ak Parti Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına çevrilmişti. Ak Parti Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları bugün Cumchurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, adaylar kim oldu? İşte açıklanan o isimler...

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok oldu.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli olup iki kız, iki erkek çocuk babası.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

Hamza Dağ kimdir?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu.

1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.

2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulislerinden edinilen bilgiye göre AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün olduğu iddia edildi.



