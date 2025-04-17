Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 92 kuruş arttı. Peki motorine ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları.
Brent petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar, benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı?
Benzine zam mı geldi?
Brent petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha getirdi. 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 92 kuruş arttı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 45.15 lira
Motorin litre fiyatı: 44.37 lira
LPG litre fiyatı: 27.39 lira
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 45.00 lira
Motorin litre fiyatı: 44.25 lira
LPG litre fiyatı: 26.79 lira
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 45.75 lira
Motorin litre fiyatı: 45.16 lira
LPG litre fiyatı: 27.29 lira
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 46.11 lira
Motorin litre fiyatı: 45.51 lira
LPG litre fiyatı: 27.24 lira