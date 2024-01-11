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Bugün akşam ezanı kaçta okunacak? 11 Ocak 2024 Regaip Kandili gündüzünde oruç tutuanlar için il il akşam namazı saatleri...

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Hz. Peygamber’in ana rahmine düşmesini ifade eden kutsal gün olan Regaip kandili için oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutmaya niyet eden vatandaşlar "akşam ezanı kaçta okunuyor" sorusuna yanıt arıyor. 11 Ocak 2024 Perşembe günü akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Diyanet namaz vakitlerine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il akşam namazı saatleri haberimizde.

10:02 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Akşam namazı vakitleri
Akşam namazı vakitleri

Akşam namazı kaçta okunacak? sorusu özellikle oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilir. Bugün Regaip Kandili olması sebebiyle birçok vatandaş oruç tutmaya niyet etti. Akşam ezanının okunması ile de oruç tutanlar iftar etmiş olacak. Peki, 11 Ocak 2024 Perşembe günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte İl il akşam namazı vakitleri...

BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK? 11 0CAK 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri 11 Ocak 2024 için şöyle:

  • İstanbul: 18:02
  • Ankara: 17:49
  • İzmir: 18:16
  • Adana: 17:47
  • Bursa: 18:04
  • Diyarbakır: 17:24

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

2024 yılı Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili'nde oruç tutmak sünnet bir ibadet olup, farz değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayında oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak da bu tavsiyenin bir gereğidir.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ, ANLAMI, FAZİLETLERİ

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.

Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİB GECESİ NE OLDU?

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.



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