Akşam ezanı saat kaçta? 20 Mart Hatay Mersin Adana il il iftar vakitleri

Ramazan ayında son günlere yaklaşılırken, bugün de akşam ezanı vakitleri sorgulanmaya devam ediyor. Oruç tutanlar bulundukları illerde akşam ezanı vakitlerini araştırırken, imsakiye üzerinden de iftar vakitleri takip edilebiliyor. Adana, Hatay, Mersin, Ankara, İstanbul ile tüm illerde akşam ezanının hangi saatte olduğunu Diyanet'in yayınladığı imsakiye ile öğrenmek mümkün. İşte 20 Mart 2025 tarihli illerin iftar vakitleri.





HATAY'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan 2025 İmsakiyesine göre, Hatay'da bugün (20 Mart) iftar vakti saat 18.54'te

ADANA'DA İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Adana İmsakiyesi ne göre, bugün (20 Mart) iftar vakti saat 18.57'de.

MERSİN'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Mersin İmsakiyesi ne göre bugün (20 Mart) iftar vakti saat 19.00'da





Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, İmam Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur.” (Tirmizî, Salât, 2 [151]) buyurmuştur. Bir rivâyette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Dârekutnî, es-Sünen, 1/495-496 [1037].

Rivâyetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebû Hanîfe’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca İmam Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “…Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir.” (bkz. Müslim, Mesâcid, 174 [612]) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, 1/506 [1056]) buyurmuştur.





"Sahur ve iftarda mideyi koruyacak doğru besinler tüketmek önemli"





Ramazan ayında mide rahatsızlığı olan bireylerde şikâyetlerin artabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Gürel, uzun saatler süren açlık sonrası mideye aniden yüklenin, yanlış besin tercihlerinin ve düzensiz sıvı alımının mide rahatsızlıklarını tetikleyebileceğine değinerek, bu yüzden sahur ve iftar öğünlerinde mideyi koruyacak doğru besinlerin tüketmenin büyük önem taşıdığını söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Gürel, reflü ve gastrit hastaları için Ramazan'da beslenme önerilerinde bulundu. Sahurda mideyi zorlamayacak ve uzun süre tok tutacak besinlerin tercih edilmesini öneren Uzm. Dr. Gürel, "Tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi kompleks karbonhidratlar sindirimi kolaylaştırırken, haşlanmış yumurta, az yağlı peynir ve yoğurt gibi protein kaynakları mideyi koruyarak uzun süre tok tutabilir. Ayrıca, mercimek çorbası veya sebzeli yemekler gibi lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Su tüketimi dengeli olmalı, aşırıya kaçılmamalıdır. Baharatlı ve yağlı yiyeceklerden, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalardan ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır" dedi.





"Oruç tutarken mide sağlığını korumanın yolları"

İftarda mideyi yormamak için dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Uzm. Dr. Gürel, "İftarda mideyi ani yüklemelerden korumak için oruç hurma ile açılmalı, ardından ılık su ve az yağlı bir çorba içilmelidir. Ana yemeklerde buharda pişmiş sebzeler, ızgara tavuk veya balık gibi hafif proteinler ve az yağlı pilav veya makarna mide dostu seçeneklerdir. Porsiyon kontrolü büyük önem taşır. Aşırı yemek mideyi yorabileceğinden dikkat edilmelidir. İftardan birkaç saat sonra hafif meyveler, özellikle muz veya armut gibi mideyi yormayan seçenekler tüketilebilir. Portakal, domates, soğan ve sarımsak gibi asitli yiyecekler mideyi tahriş edebilir. Kızartmalar, fast food ürünleri ve baharatlı yiyecekler reflüyü tetikleyebilir. Gazlı içecekler, çikolata, kahve ve nane gibi besinler mide asidini artırarak rahatsızlıklara yol açabilir" diye konuştu.





"Yemekten sonra, en az 1 saat boyunca yatmaktan kaçınılmalı"

İftar ve sahur sonrası hemen yatılmamasını belirten Uzm. Dr. Gürel, "Ramazan ayında sağlıklı bir sindirim sistemi için öğünler düzenli tüketilmeli, yemekler yavaş ve iyice çiğnenerek yenilmeli. Yemekten sonra en az bir saat boyunca yatmaktan kaçınılmalı ve uyku esnasında başın biraz yüksekte tutulması, reflü şikayetlerini azaltabilir. Hafif egzersizler yapmak ve stresi yönetmek de mide sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, oruç tutarken kullanılan ilaçlarla ilgili doktor tavsiyesi almak önemlidir. Örnek bir beslenme programı olarak sahurda yulaf ezmesi, muz ve ceviz ya da haşlanmış yumurta ve salatalık tüketilebilir. İftarda ise mercimek çorbası, ızgara levrek, buharda brokoli ve tam buğday ekmeği sağlıklı bir seçenek olabilir. Ramazan ayında mide sağlığınızı korumak için beslenmenize dikkat etmeli, tetikleyici gıdalardan kaçınmalı ve doktorunuzla iletişimde kalmalısınız" şeklinde konuştu.



