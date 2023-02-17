Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Miraç gecesi tüm illerde akşam namazı saatleri- 17 Şubat 2023

Miraç gecesinin gelmesiyle birlikte ibadetlerini idrak edip Yüce Allah'a dua edecek olan milyonlarca Müslüman tarafından oruç tutulacak. Ramazan ayının habericisi olan üç aylara girilmesinin ardından yılın ikinci kandili olan Miraç gecesi oruç tutmanın birçok faziletleri bulunuyor. 17 Şubat 2023 tarihinde eda edilen bu önemli günde oruç tutan vatandaşlar, iftar vakitlerini araştırıyor. Miraç gecesi akşam ezanı hangi ilde kaçta okunacak? İşte Diyanet il il 17 Şubat 2023 akşam namazı saatleri...

14:07 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Akşam namazı saatleri

Akşam namazı saatleri

Bu akşam ezan kaçta okunacak? Diyanet il il akşam namazı saatleri Miraç gecesi oruç tutacak inananlar tarafından merak kazandı. İşte 17 Şubat 2023 Miraç gecesi akşam ezanı vakitleri...

BU AKŞAM (MİRAÇ GECESİ) EZAN KAÇTA OKUNACAK? 17 ŞUBAT 2023

Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu özel gün Müslümanlar için oldukça önemli günlerden biri. Binlerce vatandaş bugün camilere gidecek, namaz kılacak. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek ve niyet edilen oruçlar açılacak. Müslümanlar bulundukları ile göre akşam ezanı satinde iftar edecek.

MİRAÇ KANDİLİ İFTAR SAATLERİ

17 Şubat Cuma akşamı idrak edilecek Miraç Kandili'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL İFTAR SAATİ: 18:47
ANKARA İFTAR VAKTİ: 18:33
İZMİR İFTAR SAATİ:18:58
ANTALYA İFTAR SAATİ: 18:45
BURSA İFTAR SAATİ: 18:47
TRABZON İFTAR SAATİ: 18:04

MİRAÇ GECESİNİN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.



#namaz vakitleri
#akşam namazı
#akşam ezan
#iftar vakti
#miraç kandili
#miraç gecesi
#miraç kandili iftar saati
#akşam ezanı saati
1 saat önce
default-profile-img
Miraç gecesi tüm illerde akşam namazı saatleri- 17 Şubat 2023
Gaziantep FK'dan 10 oyuncu ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Komsic'i kabul etti
Enkazdan kurtarılan baba kız hastanede buluştu
Enkazdan kurtarılan depremzede: Kurtulabileceğime hiç inanmadım
Deprem bölgesindeki üniversitelerin eşleştiği diğer illerdeki üniversiteler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.