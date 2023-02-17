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Akşam namazı saatleri
Bu akşam ezan kaçta okunacak? Diyanet il il akşam namazı saatleri Miraç gecesi oruç tutacak inananlar tarafından merak kazandı. İşte 17 Şubat 2023 Miraç gecesi akşam ezanı vakitleri...
Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu özel gün Müslümanlar için oldukça önemli günlerden biri. Binlerce vatandaş bugün camilere gidecek, namaz kılacak. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek ve niyet edilen oruçlar açılacak. Müslümanlar bulundukları ile göre akşam ezanı satinde iftar edecek.
17 Şubat Cuma akşamı idrak edilecek Miraç Kandili'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;
Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.
Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.