Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen bu özel gün Müslümanlar için oldukça önemli günlerden biri. Binlerce vatandaş bugün camilere gidecek, namaz kılacak. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek ve niyet edilen oruçlar açılacak. Müslümanlar bulundukları ile göre akşam ezanı satinde iftar edecek.

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.