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Al Sancak 1. bölüm özeti
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak itibarıyla seyirci ile buluştu. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Al Sancak dizisinin 1.bölüm özeti diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adlı şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelir.
Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır.
Uğur Güneş - Hakanİdris Nebi Taşkan
Ahmet Yenilmez
Gözde Türker
Ahmet Olgun Sünear
Emre Dinler
Eslem Akar - Sedef
Tezhan Tezcan
Çağlar Sayın
Fatih Gühan
Faruk Aran
Rıdvan Aybars Düzey
Murat İnce
Melih Özdoğan
Gülsim Ali