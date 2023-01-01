TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak itibarıyla seyirci ile buluştu. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Al Sancak dizisinin 1.bölüm özeti diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

AL SANCAK 1. BÖLÜM ÖZETİ FULL İZLE

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adlı şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelir.

Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır.





AL SANCAK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Uğur Güneş - Hakanİdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan

Gülsim Ali







