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TRT1'in yeni dizisi Al Sancak'ın konusu nedir?
Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT1'de izleyicisinin karşısına çıkacak. TRT1'in yeni dizisinin ilk bölüm fragmanı ilgi ile karşılandı. Al Sancak dizisi konusu fragmanın yayınlanması ile merak kazandı. Al Sancak dizisi konusu nedir, neyi anlatıyor? İşte TRT1'in heyecanla beklenen yeni yapımı Al Sancak dizisinin ayrıntıları...
11:34 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Al Sancak Dizisi Konusu

Al Sancak Dizisi Konusu

TRT'nin yeni dizisi "Al Sancak" izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Al Sancak dizinin konusu nedir, oyuncuları kim? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor?

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT1'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

AL SANCAK DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Al Sancak Dizisi 1. Bölüm Fragmanı

AL SANCAK DİZİSİ OYUNCULARI

Uğur Güneş - Hakan

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan

ALSANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Al Sancak dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizi çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.

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#al sancak konusu
#trt1
28 dakika önce
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