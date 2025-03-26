ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi

ALES/2 başvuruları için tarihler henüz belirlenmiş değil, ancak ilk sınavın ardından başvuru süreciyle ilgili açıklamalar yapılacak. Adaylar, akademik kariyer hedeflerine ulaşabilmek için gerekli hazırlıkları yaparken, başvuru tarihinin duyurulmasıyla birlikte planlarını netleştirecek. ÖSYM, bu konuda en kısa zamanda açıklama yaparak adayları bilgilendirecek. Adaylar, ALES/1 sınavına odaklanarak sınav tarihini ve başvuru süreçlerini takip etmeye devam ediyor.

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2025-ALES/2 başvuruları henüz başlamadı. ALES/2 başvuru süreci 13 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi, aynı zamanda ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecekler.