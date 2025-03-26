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ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi

ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi

13:0826/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ALES başvuruları ne zaman?
ALES başvuruları ne zaman?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru tarihleri, akademik kariyer yapmayı hedefleyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için önemli bir aşama. 2025 ALES/1 sınavı 13 Nisan'da gerçekleştirilecek, adaylar başvurularını bu tarihe kadar yapabilecek. ALES/2 sınavının başvuru tarihleri de henüz açıklanmış değil, ancak bu konuda detayların yakın zamanda ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

ALES/2 başvuruları için tarihler henüz belirlenmiş değil, ancak ilk sınavın ardından başvuru süreciyle ilgili açıklamalar yapılacak. Adaylar, akademik kariyer hedeflerine ulaşabilmek için gerekli hazırlıkları yaparken, başvuru tarihinin duyurulmasıyla birlikte planlarını netleştirecek. ÖSYM, bu konuda en kısa zamanda açıklama yaparak adayları bilgilendirecek. Adaylar, ALES/1 sınavına odaklanarak sınav tarihini ve başvuru süreçlerini takip etmeye devam ediyor.

ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2025-ALES/2 başvuruları henüz başlamadı. ALES/2 başvuru süreci 13 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi, aynı zamanda ÖSYM’nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/2 sınavı, 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak ve sonuçlar ise 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adayların sınav ve başvuru tarihlerine dikkat ederek, gerekli hazırlıklarını yapmaları önem taşıyor.

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