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ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların ve öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve okutman gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. ALES takvimi, başvuru tarihleri, sınav ücretleri ile sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmakta. İşte ALES sınavı hakkında bilinmesi gerekenler.

11:44 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
ÖSYM ALES başvuru ekranı

ÖSYM ALES başvuru ekranı

İçindekiler

ALES sınavı, akademik kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir sınavdır. Bu sınava hazırlanmak, adayların yüksek lisans programlarına kabul edilmelerini ve akademik personel kadrolarına atanmalarını kolaylaştırabilir.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

ALES puanı kaç?

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir.

ALES sınav süresi kaç dakika?

Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES puanı niçin, nerede kullanılır?

ALES puanı, ayrıca öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman ve okutman gibi akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların başvurularında da kullanılmaktadır.

ALES başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında ALES/3 geç başvuruları başladı. ALES/3 geç başvuruları bugün saat 10.00 itibarıyla ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Geç başvurular saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar, 390 liralık sınav ücretini yatırılmasının ardından ALES başvurusu ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

ALES/3 sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Ales Sınavı Başvuru Tarihleri ve Geç Başvuru

2023 Ales 1, Ales 2, Ales 3 başvuru, sınav ve sonuç tarihleri aşağıda verilmiştir.

2023 ALES /1:

Başvuru Tarihleri: 22 Şubat 2023 – 01 Mart 2023 Tarihleri Arasında / 10 Mart 2023 – 13 Mart 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 16 Nisan 2023

Sonuç Tarihi: 10 Mayıs 2023

2023 ALES /2:

Başvuru Tarihleri: 04 Temmuz 2023 – 10 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında / 19 Temmuz 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 20 Ağustos 2023

Sonuç Tarihi: 05 Eylül 2023

2023 ALES /3:

Başvuru Tarihleri: 29 Eylül 2023 – 09 Ekim 2023 Tarihleri Arasında / 17 Ekim 2023 Geç Başvuru Günü

Sınav Tarihi: 19 Kasım 2023

Sonuç Tarihi: 05 Aralık 2023

ALES Çıkmış Sorular

ALES Geçmiş Yıllarda Çıkmış Sorular ÖSYM tarafından yayınlanmakta.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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