Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Yüksek lisansa yapabilmek için yılın son ALES sınavına giren adaylar, gözlerini ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine çevirdi. Peki, 2024 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/3 sonuçları erken açıklanır mı, nereden öğrenilir? İşte ÖSYM ALES sonuç öğrenme sayfası...
2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen son ALES sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
sınavına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre ALES/3 sonuçları 6 Aralık Cuma günü adayların erişimine açılacak.
ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sorgulama işlemlerini sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifrelerini girerek görüntüleyebilecek.
ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.
ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.
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