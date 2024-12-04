sınavına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

sınavına katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ÖSYM sonuç ekranı üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre ALES/3 sonuçları 6 Aralık Cuma günü adayların erişimine açılacak.

ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.

ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.