ALES 2025 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM 2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES) tarihi ilgili bilgileri paylaştı. Lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların gireceği 2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Peki, ÖSYM 2025 ALES oturumu sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2025 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 oturum tarihlerine ilişkin takvimin ayrıntıları...
ALES sınavının 2025 yılında yapılacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanlığı tarafından açıklandı. 2025 ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar, gözlerini başvuruların başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 ALES başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 ALES sınavı başvuru ve oturum tarihleri...
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.
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ALES/2 SINAVI NE ZAMAN 2025?
6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN 2025?
23 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
ALES Nedir? ALES Puanı Nerelerde Kullanılır?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir.
Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
İyi bir ALES puanına sahip olmak yüksek lisans başvurularında adaylara büyük bir avantaj sağlar çünkü üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES sonucu en az %50’lik bir paya sahiptir. Lisansüstü eğitim programlarına seçme ve yerleştirme işlemleri için tüm üniversite kurumları ALES puanlarını kullanırlar ancak bazı üniversiteler lisansüstü eğitim programlarına seçecekleri öğrencileri yalnızca ALES puanına göre belirlerken, bazı üniversiteler ise diploma notlarının, mülakat sonuçlarının da dahil edildiği bir puanlama sistemi oluştururlar. ALES puanı ile doktora programları ya da sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylar için ise alt sınır 80 puandır.