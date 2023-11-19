ÖSYM ALES sınavı soru ve cevap anahtar
ALES saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2023 ALES/3 bitiş saati
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ALES için 465 bina ve 6 bin 137 salon kullanılacak. Sınavda, emniyet personeli dahil olmak üzere 21 bin 953 kişi görev yapacak. ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
ALES-3 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak
ALES-3 soruları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından sınav bitimi yayınlanması bekleniyor.
ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.