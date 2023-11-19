|
Özgün

ALES-3 soruları ve cevap anahtarları

Bu senenin son ALES-3 sınavı bugün yapılıyor. 10.15’te başlayan sınav saat 12:30'da sona erecek. Peki ALES sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte ALES 3 sınavı soruları ve cevap anahtarları PDF indirme ekranı.

10:42 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM ALES sınavı soru ve cevap anahtar

ÖSYM ALES sınavı soru ve cevap anahtar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (
) ASEL bugün yapılıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/3) 157 bin 918 aday başvurdu.

ALES saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2023 ALES/3 bitiş saati

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ALES için 465 bina ve 6 bin 137 salon kullanılacak. Sınavda, emniyet personeli dahil olmak üzere 21 bin 953 kişi görev yapacak. ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

ALES-3 soruları ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak

ALES-3 soruları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından sınav bitimi yayınlanması bekleniyor.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



#ALES
#ALES sınavı
#ALES sınav soruları
#ösym
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES-3 soruları ve cevap anahtarları