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2023 ALES ne zaman yapılacak?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) için başvurular 22 Şubat'ta başlamıştı. ALES başvuruları 1 Mart'ta sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayana adaylar 2023 ALES sınav tarihine odaklanmış durumda. ÖSYM takvimine göre 2023 ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar..

09:22 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ALES

ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ALES-Sayısal puanın olması gerekmektedir. Akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için basamak olan ALES için başvuru süreci sona erdi.

2023 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl üç kez gerçekleştirilen ALES sınavının ilki 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES geç başvuruları 10 Mart'ta yapılacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



#ALES
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#ales tarihi
#ales başvuru
2 saat önce
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2023 ALES ne zaman yapılacak?
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