Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ALES-Sayısal puanın olması gerekmektedir. Akademik kariyer yapmayı hedefleyenler için basamak olan ALES için başvuru süreci sona erdi.