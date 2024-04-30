|
Özgün

2024-ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES/1 sınav tarihi

ALES sonuç tarihleri sınava giren doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. 21 Nisan'da gerçekleştirilen ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda ALES/1 sonuç tarihi de açıklandı. Peki, 2024 ALES//1 sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ALES sonuç tarihiyle ilgili detayları haberimizde derledik. İşte ALES sonuç tarihi...

16:02 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 16:02 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
ALES
ALES

ALES sınav sonuçları, bugünkü sınava giren on binlerce adayın gündemini meşgul ediyor. Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunlarının girdiği sınava dair ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır gibi sorular inceleniyor. Bu noktada sınav sonuç tarihi yayınlanırken adayların aklındaki sorular yanıt buldu. İşte ÖSYM açıklaması ile 2024 ALES sonuç tarihi…

2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


#ALES
#ALES sonuçları
#ales sonuç ekranı
#ösym
#ales sınav sonuçları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2025 hac kayıt tarihleri belli oldu mu, hac kayıtları nasıl, nereden yapılır?