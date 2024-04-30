ALES sınav sonuçları, bugünkü sınava giren on binlerce adayın gündemini meşgul ediyor. Akademik kariyer hedefleyen lisans mezunlarının girdiği sınava dair ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde açıklanır gibi sorular inceleniyor. Bu noktada sınav sonuç tarihi yayınlanırken adayların aklındaki sorular yanıt buldu. İşte ÖSYM açıklaması ile 2024 ALES sonuç tarihi…
2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.
Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.