ÖSYM tarafından hafta sonu 4 sınav gerçekleştirilecek

"Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 17 salonda düzenlenecek sınavda, emniyet görevlileri dahil 151 personel görev yapacak. Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde gerçekleştirecek sınav saat 13.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 16.45'te sona erecek. Elektronik ortamda uygulanacak sınavların sonuçları aynı gün açıklanacak. Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ilki gerçekleştirilecek. Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde toplam 94 sınav merkezinde uygulanacak sınava 189 bin 345 aday katılacak. Sınavda 533 bina ve 7 bin 448 salon kullanılacak. Emniyet dahil 25 bin 684 görevlinin yer alacağı sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.45'te sona erecek. Sınav sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak."