ALES SONUÇ TARİHİ 2025: ALES SONUÇLARI ne zaman belli olacak, ayın kaçında açıklanır?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. İlk oturum olan ALES/1, 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor.
Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2025 ALES/1 sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM, ALES/1 sonuçlarının 2 Mayıs’ta ilan edileceğini duyurdu. Yılın diğer ALES oturumlarının da tarihleri belli oldu.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci ALES sınavının başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
Sınav ise 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Yılın üçüncü ve son ALES başvuru işlemleri 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
Sınav ise 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.