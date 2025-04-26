Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES SONUÇ TARİHİ 2025: ALES SONUÇLARI ne zaman belli olacak, ayın kaçında açıklanır?

ALES SONUÇ TARİHİ 2025: ALES SONUÇLARI ne zaman belli olacak, ayın kaçında açıklanır?

15:4726/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

​2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. İlk oturum olan ALES/1, 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması planlanıyor. ​

Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2025 ALES/1 sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM, ALES/1 sonuçlarının 2 Mayıs’ta ilan edileceğini duyurdu. Yılın diğer ALES oturumlarının da tarihleri belli oldu.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

ALES/2 BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES sınavının başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Yılın üçüncü ve son ALES başvuru işlemleri 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

#Ales Sonuç
#ALES sonuç tarihi
#ales ne zaman açıklanacak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?