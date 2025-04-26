ALES SONUÇ TARİHİ 2025: ALES SONUÇLARI ne zaman belli olacak, ayın kaçında açıklanır?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2025 ALES/1 sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. ÖSYM, ALES/1 sonuçlarının 2 Mayıs’ta ilan edileceğini duyurdu. Yılın diğer ALES oturumlarının da tarihleri belli oldu.