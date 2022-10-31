Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, Alparslan: Büyük Selçuklu ilk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Her hafta pazartesi akşamları TRT ekranlarında izleyiciyi ekrana kilitleyen Alparslan: Büyük Selçuklu 34. bölümde neler olacağı, neler yaşanacağı dizi hayranlarının gündemindeydi. Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu 34. Bölüm yayınlanacak akabinde ise 35. bölüm fragmanı erişime açılacak.

Alparslan Büyük Selçuklu 34. bölüm full izle

Alparslan Büyük Selçuklu 34. bölüm full izle

TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümleri izle

Alparslan Büyük Selçuklu 34. bölümde neler olacak?

Alparslanlar Surmari'yi almak için hana girmiş, Grigor Alparslanları arkadan kuşatarak handa kuşatma altına almıştı. Alparslan, Grigor'un bu tuzağından nasıl kurtulacak? Grigor'a bu planı haber veren kişinin kim olduğunu bilmeyen Alparslan, bunu öğrenebilecek mi? Alparslan'ı esaret altına almayı amaçlayan Grigor'un Alparslan'a teklifi ne olacak? Süleyman'ı esir eden Grigor, onu ve Alparslan'ın alplarının canlarıyla Selçuklu'yu tehdit ederek Selçuklu'dan istediğini alabilecek mi? Alparslan Süleyman ve alpları nasıl kurtaracak? Zehrin etkisiyle günden güne ölüme giden Alparslan bu hâlde nasıl bir tertip kuracak? Yınal, Surmari'de sıkışıp kalan Alparslanlara yardım edebilecek mi? Arslan Yusuf, Yınal'ın Alparslan'la iş birliği yapıp Alexander'ı kandırdığını anlamış ve bu Yınal'a karşı kinini daha da arttırmıştır. Çağrı Bey'in Karahan sultanı İbrahim Tamgaç Han'ın oğlu ile yaptığı görüşmeyi öğrendiğinde ise Arslan Yusuf artık bambaşka bir adım atmaya hazırlanır. Alparslan'ın hastalığının ilerlemesi Seferiye'yi de mahzun edecek, Seferiye, Alparslan'a daha sıcak davranacaktır. Seferiye Alparslan'a karşı hislerinin değiştiğini kabullenip bununla yüzleşecek mi? Yoksa intikam hissini tazeleyip yine Alparslan'dan uzak durmaya mı çalışacak?

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Alparslan Büyük Selçuklu 35. bölüm fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu gelecek hafta yayınlanacak olan 35. bölüm fragmanı son bölümün yayınlanmasından sonra izleyicinin erişimine açılacak. TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm fragmanı için tıklayın

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları

Barış Arduç

ALPARSLAN

Kayra Zabcı

SEFERİYE HATUN

Öykü Gürman

ÖKE HATUN

Serhat Tutumluer

GRİGOR

Mehmet Özgür

NİZAMÜLMÜLK

Uygar Özçelik

YINAL BEY

Erdinç Gülener

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ÇAĞRI BEY

Umut Karadağ

ARSLAN YUSUF

Bora Cengiz

ALEXANDER

Korel Cezayirli

SÜLEYMAN BEY

Alparslan: Büyük Selçuklu konusu ne, neyi anlatıyor?

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

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Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.