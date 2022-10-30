Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı

Gönül Dağı bu haftada da zirveyi kimseye kaptırmadı. Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 74. bölümü 29 Ekim Cumartesi günü ekrana geldi. İzleleyiciyi ekranı kilitlen ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi. Gönül Dağı dizisinin 74. bölümü özeti tek parça full izleyebileceğiniz link haberimizde.

Gönül Dağı 74. Bölüm ful tek parça izle

Veysel'in hapisten çıkması yüzleri güldürmüş, Gedelli'de hayatı yeniden normale döndürmüştür. Ancak Veysel, hapisten Mihriban'la ilgili bir emanetle çıkmıştır. Veysel bu emanetle ne yapacaktır? Öte yandan Yaşar ile Meryem'in düğün zamanı gelmiştir. Bunu gören Rıfat, Mihriban'la düğünsüz evlenmiş olmanın ağırlığını yaşamaya başlar ve ona güzel bir düğün yapmaya karar verir. Ancak bunun için maddi gücü yoktur. Bu noktada imdadına amcaoğulları yetişir. Rıfat ve Mihriban'ın düğünü nasıl olacaktır? Asuman'ın itiraz dilekçesi reddedilmiştir. Kısa bir zaman diliminde yeni görev yerine gitmesi gerekmektedir. Asuman ve Ramazan bu durumda ne yapacaktır?"

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“Ben Mihriban, bana çeyizimi ilmek ilmek ören anam değil hayat oldu…” - Gönül Dağı 74. Bölüm

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Gönül Dağı oyuncuları

Berk Atan, Semih Ertürk Cihat Süvarioğlu Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin Sevilay Gültekin