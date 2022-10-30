Özgün Gönül Dağı 75 bölüm fragmanı
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Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 74. bölüm ile izleyiciyle buluştu. Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümü 29 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı en son bölümü ile de reytingleri alt üst etmeyi bu hafta da başardı. Dizi severler TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 75. bölümde neler olacağını merak ediyor. Kuruluş Osman 75 Bölüm fragmanı ve 74. bölüm full tek parça haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 74. Bölüm tek parça full izle
Gönül Dağı son bölüm ful izle

Gönül Dağı bu haftada da zirveyi kimseye kaptırmadı. Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 74. bölümü 29 Ekim Cumartesi günü ekrana geldi. İzleleyiciyi ekranı kilitlen ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi. Gönül Dağı dizisinin 74. bölümü özeti tek parça full izleyebileceğiniz link haberimizde.

Gönül Dağı 74. Bölüm ful tek parça izle

Veysel'in hapisten çıkması yüzleri güldürmüş, Gedelli'de hayatı yeniden normale döndürmüştür. Ancak Veysel, hapisten Mihriban'la ilgili bir emanetle çıkmıştır. Veysel bu emanetle ne yapacaktır? Öte yandan Yaşar ile Meryem'in düğün zamanı gelmiştir. Bunu gören Rıfat, Mihriban'la düğünsüz evlenmiş olmanın ağırlığını yaşamaya başlar ve ona güzel bir düğün yapmaya karar verir. Ancak bunun için maddi gücü yoktur. Bu noktada imdadına amcaoğulları yetişir. Rıfat ve Mihriban'ın düğünü nasıl olacaktır? Asuman'ın itiraz dilekçesi reddedilmiştir. Kısa bir zaman diliminde yeni görev yerine gitmesi gerekmektedir. Asuman ve Ramazan bu durumda ne yapacaktır?"

“Ben Mihriban, bana çeyizimi ilmek ilmek ören anam değil hayat oldu…” - Gönül Dağı 74. Bölüm

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Gönül Dağı 75. Bölüm fragmanı

Gönül Dağı tüm Bölümleri tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

Gönül Dağı oyuncuları

  1. Berk Atan,
  2. Semih Ertürk
  3. Cihat Süvarioğlu
  4. Ecem Özkaya,
  5. Nazlı Pınar Kaya,
  6. Ferdi Sancar,
  7. Ali Düşenkalkar,
  8. Erdal Cindoruk,
  9. Gülhan Tekin,
  10. Feyza Işık,
  11. Ege Aydan,
  12. Eser Eyüboğlu,
  13. Şebnem Dilligil,
  14. Yavuz Sepetçi,
  15. Nuri Gökaşan,
  16. Hazal Çağlar,
  17. Serkan Kuru,
  18. Hüseyin Sevimli,
  19. Çiğdem Aygün,
  20. Ulviye Karaca,
  21. Zümre Meğreli,
  22. Sait Seçkin,
  23. Güliz Aybay,
  24. Öznur Yağcı,
  25. Hande Nur Tekin
  26. Sevilay Gültekin

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ÖZGÜN
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