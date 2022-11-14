Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yok mu?

Her hafta pazartesi izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin son bölümü yine nefes kesti. Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. yeni bölümü merakla bekleniyor. Fragmanın yayınlanmaması üzerine birçok kişi arama motorlarında dizinin yeni bölümünün 14 Kasım'da yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırılıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?

Dizinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un corona virüs salgınına yakalanması ve karantina sürecinde olması sebebiyle Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 14 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yerini alamayacak.

Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Geçen aylarda baba olan oyuncunun ilk kez koronavirüs geçirdiği öğrenildi. Barış Arduç'un corona virüsü salgınını atlatmasının ve karantina sürecinin tamamlanmasının ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeniden yayına devam etmesi bekleniyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

Barış Arduç

ALPARSLAN

Kayra Zabcı

SEFERİYE HATUN

Öykü Gürman

ÖKE HATUN

Serhat Tutumluer

GRİGOR

Mehmet Özgür

NİZAMÜLMÜLK

Uygar Özçelik

YINAL BEY

Erdinç Gülener

ÇAĞRI BEY

Umut Karadağ

ARSLAN YUSUF

Bora Cengiz

ALEXANDER

Korel Cezayirli

SÜLEYMAN BEY