Özgün Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu?
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Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yok mu?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 7 Kasım Pazartesi akşamı 35. bölümü yayınlandı. Oyuncuları arasında Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı dizide yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Bugün dizinin özel bölümlerinin yayınlanacak olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan: Büyük Selçuklu bugün neden yok? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman?
Alparslan: Büyük Selçuklu neden yok?

Her hafta pazartesi izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin son bölümü yine nefes kesti. Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. yeni bölümü merakla bekleniyor. Fragmanın yayınlanmaması üzerine birçok kişi arama motorlarında dizinin yeni bölümünün 14 Kasım'da yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırılıyor.

Alparslan Büyük Selçuklu
Alparslan Büyük Selçuklu

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?

Dizinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un corona virüs salgınına yakalanması ve karantina sürecinde olması sebebiyle Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 14 Kasım Pazartesi günü ekranlardaki yerini alamayacak.

Alparslan Büyük Selçuklu 36. yeni bölüm ne zaman?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Geçen aylarda baba olan oyuncunun ilk kez koronavirüs geçirdiği öğrenildi. Barış Arduç'un corona virüsü salgınını atlatmasının ve karantina sürecinin tamamlanmasının ardından Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeniden yayına devam etmesi bekleniyor.

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu

  • Barış Arduç
  • ALPARSLAN
  • Kayra Zabcı
  • SEFERİYE HATUN
  • Öykü Gürman
  • ÖKE HATUN
  • Serhat Tutumluer
  • GRİGOR
  • Mehmet Özgür
  • NİZAMÜLMÜLK
  • Uygar Özçelik
  • YINAL BEY
  • Erdinç Gülener
  • ÇAĞRI BEY
  • Umut Karadağ
  • ARSLAN YUSUF
  • Bora Cengiz
  • ALEXANDER
  • Korel Cezayirli
  • SÜLEYMAN BEY

Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm Fragmanı
ÖZGÜN
Alparslan: Büyük Selçuklu 36. Bölüm Fragmanı

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