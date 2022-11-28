Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?

Her hafta Pazartesi günü yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, en son 36.bölümüyle ekrana gelmişti. Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi, TRT 1'in bugünkü yayın akışında gözükmüyor. Dizi hayranları dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar..
Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Vali Mesasiri’nin Çağrı Bey’e kılıç sapladığı görülüyor.
Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yeni bölüm olacak mı?
TRT1'in yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yer almıyor. Dizinin yayınlanması gereken saatte Dünya Kupası karşılaşması Brezilya-İsviçre maçı bulunuyor.
Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman?
Dizi Dünya Kupası maçlarından dolayı ekrana gelmiyor. Maçlar bittikten sonra 12 Aralık'ta yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
28 Kasım Pazartesi TRT 1 yayın akışı
- 05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05.25 Benim Adım Melek
- 08.45 Bu Toprağın Sesi
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"
- 15.00 Kupa Günlüğü
- 16.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"
- 18.00 Ana Haber
- 18.55 İddiaların Aksine
- 19.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"
- 21.00 Kupa Saati
- 22.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"
- 00.00 Alparslan Büyük Selçuklu
- 03.00 Teşkilat
Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragmanı