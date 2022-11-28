Özgün Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?
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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?

TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, kanalın bu akşamki yayın akışında Dünya Kupası maçları nedeniyle yer almıyor. Dizi hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? sorusunu sormakta.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alparslan Büyük Selçuklunun yeni bölümü yayınlanacak mı? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman?
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm

Her hafta Pazartesi günü yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, en son 36.bölümüyle ekrana gelmişti. Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi, TRT 1'in bugünkü yayın akışında gözükmüyor. Dizi hayranları dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar..

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Vali Mesasiri’nin Çağrı Bey’e kılıç sapladığı görülüyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm yeni bölüm olacak mı?

TRT1'in yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yer almıyor. Dizinin yayınlanması gereken saatte Dünya Kupası karşılaşması Brezilya-İsviçre maçı bulunuyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman?

Dizi Dünya Kupası maçlarından dolayı ekrana gelmiyor. Maçlar bittikten sonra 12 Aralık'ta yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

28 Kasım Pazartesi TRT 1 yayın akışı

  • 05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05.25 Benim Adım Melek
  • 08.45 Bu Toprağın Sesi
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"
  • 15.00 Kupa Günlüğü
  • 16.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"
  • 18.00 Ana Haber
  • 18.55 İddiaların Aksine
  • 19.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"
  • 21.00 Kupa Saati
  • 22.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"
  • 00.00 Alparslan Büyük Selçuklu
  • 03.00 Teşkilat

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragmanı

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