Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, kanalın bu akşamki yayın akışında Dünya Kupası maçları nedeniyle yer almıyor. Dizi hayranları Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? sorusunu sormakta.

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