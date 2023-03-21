İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişlere dair Twitter hesabından yeni bir değerlendirme yaptı: ‘’Gram altın serbest piyasalarda 1.216 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim. Ekranlarda 1.216 lira ama geçerli değil zaten. Altının yükseliş yolu uzun ve istikrarlı olacak. Yine de bir düşen altın iki yükselecek, 2023 altının yılı olacak’’ şeklinde konuştu.