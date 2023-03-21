ALTIN YÜKSELECEK Mİ? ALTINDA BEKLENTİLER NE?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.203 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 1.209 liradan tamamladı.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ? ALTINDA BEKLENTİLER NE?
Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirtti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.
Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
İSLAM MEMİŞ: ''2023 ALTININ YILI OLACAK''
İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişlere dair Twitter hesabından yeni bir değerlendirme yaptı: ‘’Gram altın serbest piyasalarda 1.216 lirayı gördü. Yani, artık altın yükseliş trendine girdi diyebilirim. Ekranlarda 1.216 lira ama geçerli değil zaten. Altının yükseliş yolu uzun ve istikrarlı olacak. Yine de bir düşen altın iki yükselecek, 2023 altının yılı olacak’’ şeklinde konuştu.
Her dönemde yapılan bu dengelemelerde panik havasına girenlerin kaybettiğini hatırlatan Memiş, "İlk fiyat düşüşünde altınınızı satarsanız, gelecek yükseliş dalgasında pişman olursunuz" dedi.