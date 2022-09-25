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Altın fiyatları çeyrek altın gram altın 25 Eylül son durum ne?

Altın fiyatları Merkez Bankalarının faiz kararından sonra yönünü hangi yönüne çevirdiği bir hayli merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı sarı metaller arasında en çok tercih edilirken, gram altın fiyatı da yine yatırımcının favorileri arasında. Fed eylül ayı faizinde yine artışa giderken, TCMB ise faizi bir puan indirdi. Faiz kararları sonrası son dakika altın fiyatları ise daha sık aranır oldu. Peki altın fiyatı, gram altın fiyatı bugün, serbest piyasa altın fiyatları bugün, 24 ayar altın gram fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 25 Eylül 2022 canlı altın fiyatları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, anlık altın fiyatları 25 Eylül 2022 ne kadar?
Altın fiyatları çeyrek altın gram altın son dakika

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın bilhassa altın yatırımcısının takibinde. ABD Merkez Bankası (Fed) bugün 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece doların patronu, faizi yüzde 3,25'e yükseltti. Karar sonrasında piyasada dalgalanma yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Merkez Bankalarının faiz kararları sonrası altın fiyatları ise rotasını çizdi. Ons altın 1.644,25 TL’den satılırken, tam altın fiyatı 6.726,08 TL’den satılmakta. İşte güncel altın fiyatları, kuyumcu altın fiyatları canlı, altın fiyatları yorumlarına ilişkin haberin detayları.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR

Gram altın fiyatı alış 997,54 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.002,98 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 972,91 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 973,15 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.643,63 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.644,25 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.556,66 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.591,10 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.226,63 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.344,92 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 3.103,59 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.182,19 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın alış fiyatı 6.226,63 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.344,92 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın alış fiyatı 6.605,89 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.770,38 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 548,62 TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı satış 656,94 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 905,76 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 937,33 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse altın alış fiyatı 16.110,00 TL,

Gremse altın satış fiyatı 16.399,00 TL.

FED faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?

Türkiye Programında Türkiye Gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel, Fed’in kötü bir imtihan verdiğini belirterek “ABD ekonomisi küçüldü. Siyasi, sosyal ve ekonomik kriziler patlak veriyor. Bu süreç 5 yıl sürer” dedi. ABD ekonomisindeki küçülmenin etkilerinin 5 yıl süreceğini belirten Batırel, AB’de siyasi ve toplumsal krizilerin başladığını söyledi. 2-3 ay içinde insanların sokağa çıkacağını belirten Batırel, “İngiltere çalışmayı 4 güne indirdi. Türkiye’de tam tersi bir tablo var, fabrikalar yetişemiyor” ifadelerini kullandı. TOKİ sosyal konut projesinin ekonomiye doping olduğunu söyleyen Batırel, “İnşaat sektörü 250 sektörü birden peşinden sürüklüyor. Büyük bir cesaretle bu işe girişildi” dedi.

Bu hafta piyasalarda faiz kararı fırtınası esiyor. Başta Fed olmak üzere dünyada 25 merkez bankası faiz kararı verecek. Haliyle vatandaşın gündeminde “Peki altın daha düşecek mi?”, “Dolar kaç olacak?” soruları yer alıyor. “Gümüş atından pozitif ayrışacak” diyen finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak “950 TL’ye düşebilir” dedi.

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