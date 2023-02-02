ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı. Faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi.

Dolar kuru

Dolar kuru anlık ne kadar?

Dolar kuru 18,8198 lira, Euro ise 20,7420 liradan işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise 1,10171 seviyesinde bulunuyor.

Altın için pozitif bir gelişme olan enflasyondaki düşüş beraberinde de faiz artırım hızında gerileme ve bir süre sonra da faiz indirimlerine başlanılmasına neden olması bekleniyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın ne kadar?

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Gram altın ne kadar, kaç TL?

Ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı ve Gram Altın da 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya çıktı. Çeyrek altın fiyatı ise 1.930,97 TL’den işlem görüyor.

Altın fiyatı

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarını yakından incelersek 1932 dolar direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam ediyor kısa vadede 1904 dolar desteği ön plana çıkarken 1932 dolar seviyesinin aşılması halinde ise 1964 dolar ve 1995 dolar direnç seviyeleri hedeflenebilir. BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altın fiyatlarına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerde 1930 dolar geçilirse gram altında 1170-1180 ve 1200 liraya doğru bir hareket görürüz. Bu ay içerisinde de görülebilir. Burada ons altın ve dolar endeksindeki hareket belirleyici olacaktır.

Dolar altın fiyatları

Dolar endeksinin şu andaki seviyelerini koruması durumunda hareket biraz daha gecikebilir. Ons altında 1930-1940'larda bir hareket görebiliriz. Teknik olarak aylık bazda 1921 doların üzerinde kapatmıştık. Burada 1935 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda 1970 ve 2000 dolara doğru hareketler görme ihtimalimiz var.”



