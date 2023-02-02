ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Karar oy birliği ile alındı.

Aralık toplantısında Fed 75 baz puanlık faiz artışı yerine 50 baz puanlık faiz artışına giderek hız kesmişti. Böylece banka şubat kararında üst üste iki toplantıda faiz artışında frene basmış oldu. Fed mart-şubat döneminde toplamda 450 baz puanlık faiz artışına imza attı.

Fed'in faiz kararı sonrası piyasalar ne durumda?

Kararın ardından ABD borsaları gerilese de Powell’ın konuşmasıyla birlikte borsalar yeniden artıya geçti. S&P 500 endeksi Türkiye saati ile 22.50’de yüzde 0,9, Nasdaq yüzde 0,2 yükseldi.

Altın fiyatları Fed'in faiz artırım hamlesiyle yön bulmaya başladı. Ons altın 1957,3 dolara, gram altın da 1184,3 lira kadar yükseldi. Böylece gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Euro/Dolar paritesi yüzde 1 artışla 1,09’a yükseldi. Euro/TL ise 20,65 seviyesinden işlem gördü.

Fed Başkanı Jerome Powell

FED'den enflasyon vurgusu geldi

Fed devam eden faiz artışlarının uygun olacağı görüşünü yineledi. Fed enflasyonun kısmen gevşediğini ama yine de yüksek seviyenin devam ettiğini belirtti. Banka son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiğini kaydetti.

Fed, enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olmaya devam ettiğini tekrarlarken bilançoyu küçültmeye planlandığı gibi devam edileceğini duyurdu.

Açıklamada, “Para politikası duruşunun yeterli şekilde sınırlayıcı olmasını sağlamak için faiz artışlarının devamının uygun olacağını öngördük” ifadelerine yer verildi.

Jerome Powell

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz kararı için ne dedi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed’in politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Para politikası sıkılaşmasında çok mesafe katettiklerini belirten Powell, “Şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi.” dedi.

Powell, yapacak çok işleri olduğunu vurgulayarak, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın bir süre daha kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmeyi gerektireceğini kaydetti.

Fed Başkanı Powell, “Federal fon oranı için hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağını öngörmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

ABD ekonomisinin geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığını belirten Powell, büyümedeki yavaşlamaya rağmen iş gücü piyasasının son derece sıkı olmaya devam ettiğini anlattı.

Powell, ekonomik büyümenin daha yavaş bir hızda da olsa devam etmesini beklediğini kaydederek, “Ekonomi genel olarak beklentiler doğrultusunda bir performans sergilerse bu yıl faiz indirimi yapmak uygun olmayacaktır.” dedi.

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğine işaret eden Powell, “Son gelişmeler cesaret verici olmakla birlikte enflasyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak.” diye konuştu.





Powell, enflasyonun son zamanlarda hafiflemesine rağmen hala çok yüksek olduğunu vurguladı.

Attıkları para politikası adımlarının talep üzerindeki etkilerini, başta konut olmak üzere ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde gördüklerini anlatan Powell, “Ancak parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak hissedilmesi zaman alacaktır.” diye konuştu.

Enflasyonun düşürülmesinin muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemini ve iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşamayı gerektireceğini belirten Powell, “İş bitine kadar üstünde duracağız.” dedi.

Powell, finansal koşulların uyguladıkları politika sıkılaşmasını yansıtmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydederek, odak noktalarının daha geniş finansal koşullardaki uzun vadeli değişiklikler olduğunu aktardı.

Dezenflasyonist sürecin erken aşamalarda olduğuna dikkati çeken Powell, “İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.

Powell, faizlerde nihai oran hakkında henüz bir karar vermediklerini, marta kadar gelen verilere bakacaklarını belirtti.

Nihai oranın geçen yıl aralık ayında tahmin edilenden daha yüksek olabileceğine işaret eden Powell, “Uygun bir şekilde kısıtlayıcı olduğunu düşündüğümüz seviyeye ulaşmak için birkaç faiz artışını daha tartışıyoruz.” diye konuştu.



