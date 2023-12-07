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Altın yeni güne yükselişle başladı: Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları - 7 Aralık 2023

Gram, çeyrek ve tam altın güncel fiyatları birçok altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeleri görerek 1925 liraya kadar yükselen gram altın bugün yükselişle başlamasının ardından 1887 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 artışla 1883 liradan tamamladı. Peki, altında beklentiler ne, düşecek mi yükselecek mi? İşte 7 Aralık 2023 güncel altın fiyatları.

10:56 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:57 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güncel altın fiyatları 7 Aralık Perşembe 2023
Güncel altın fiyatları 7 Aralık Perşembe 2023

Güvenli yatırım aracı olarak görülen altın, haftayı rekor tazeleyerek açmıştı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1887 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor. Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor. Güncel gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI - 7 ARALIK PERŞEMBE 2023

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1887 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.028,28

2.028,59

GRAM ALTIN FİYATI

1.884,14

1.884,41

ÇEYREK ALTIN FİYATI

3.014,62

3.081,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

12.058,46

12.286,38

YARIM ALTIN FİYATI

6.010,39

6.162,03

ATA ALTIN FİYATI

12.848,73

13.168,70

ALTINDA BEKLENTİLER NE, YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırdığını belirtti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden söz konusu ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin ardından dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri de iş gücü piyasasındaki soğumayı destekleyici nitelikte geldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.



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