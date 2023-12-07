Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 4 Aralık Pazartesi günü dolar ve euro araştırılmaya devam ediyor. Dolar ve euronun ne kadar olduğu hem yatırımcılar hem de merak edenleri tarafından sorgulanıyor. 4 Aralık Pazartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 4 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte 4 Aralık serbest piyasada döviz fiyatları...