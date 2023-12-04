Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Aralık Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
Dolar ve euro bugün ne kadar?
Dolar 28,9260 liradan, euro ise 31,4490 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 28,9240 liradan alınan dolar 28,9260 liradan, 31,4470 liradan alınan euro ise 31,4490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 28,91 liradan, euro ise 31,42 liradan satılmıştı.