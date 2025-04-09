Altın fiyatlarındaki hareketli seyir devam ediyor. Özellikle son zamanlarda dünya genelinde yaşanan ticari gerilimler ile hem döviz kurları hem de altın fiyatları inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ons altın fiyatını da takip eden yatırımcılar bugün ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın saat 18.40 itibarıyla 3 bin 86 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 3 milyon 727 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,78, bileşik getirisi de yüzde 47,36 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9061, satışta 38,0580 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9035, satışta 38,0554 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,2780 ve dolar/yen paritesi 144,90 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 azalışla 60,2 dolardan işlem görüyor.