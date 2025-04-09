Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 3 milyon 727 bin lira oldu.