Mr. Robot (2015-2019)

: Rami Malek, Sam Esmail'in yönettiği ve büyük beğeni toplayan Mr. Robot dizisinde, toplumsal düzeni sorgulayan bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson karakterini canlandırdı. Bu rol, ona 2016'da En İyi Erkek Oyuncu - Drama dalında Emmy ödülü kazandırdı.