Rami Malek The Amateur filmi
2019 yılında Bohemian Rhapsody ile en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan Rami Malek, yeni filmi Amatör (The Amateur) için İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Türkiye’de de kamera karşısına geçti. Rami Malek’in bir CIA ajanını canlandırdığı yapım, 11 Nisan 2025’te vizyona girecek. Peki Amatör filmi konusu nedir?
Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Oscar ödülü kazanan Rami Malek, The Amateur adlı filmde rol aldı. Filmde, İstanbul'un tarihi semtlerinden görüntüler yer alıyor. Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek'in başrolde olduğu casusluk gerilim filmi "The Amateur"dan ilk fragman yayınladı. Peki Amatör filmi ne zaman vizyona girecek? Rami Malek Amatör filmi konusu ne neyi anlatıyor?
James Hawes'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, eşi Londra'daki bir terör saldırısında öldürülen, bir bodrumda yaşayan CIA kod çözücüsü olan Charlie Heller'ı konu alıyor
AMATÖR FİLM KADROSUNDA KİMLER VAR?
Merakla beklenen filmin kadrosunda Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany gibi isimler yer alıyor.
AMATÖR (AMATUER) NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
The Amateur, 11 Nisan 2025'de vizyona girecek.
Rami Malek, Mısır kökenli Amerikalı bir oyuncudur. 12 Mayıs 1981'de Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuştur. Malek, özellikle televizyon dizisi Mr. Robot'taki Elliot Alderson rolüyle ve Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.
Rami Malek Kariyeri ve Öne Çıkan Rolleri
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: Rami Malek, Sam Esmail'in yönettiği ve büyük beğeni toplayan Mr. Robot dizisinde, toplumsal düzeni sorgulayan bir bilgisayar korsanı olan Elliot Alderson karakterini canlandırdı. Bu rol, ona 2016'da En İyi Erkek Oyuncu - Drama dalında Emmy ödülü kazandırdı.
(2018): Rami Malek, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury'yi canlandırdığı bu filmle dünya çapında büyük ilgi gördü. Bu performansıyla 2019 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar, Altın Küre, BAFTA ve Screen Actors Guild ödüllerini kazandı.
James Bond: No Time to Die
(2021): Daniel Craig'in Bond serisindeki son filmi olan No Time to Die'da Malek, Bond'un karşısındaki düşman Safin rolünde yer aldı. Bu rol, onun sinema dünyasındaki farklı türlerdeki başarısını pekiştirdi.
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