|
Özgün

Keçiören’de ücretsiz 2023 yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz 2023 Yaz Spor Okulları için kayıtlar başlıyor. Basketbol, voleybol, hentbol, kick boks, judo, tekvando, tenis, halk oyunları, atletizm, güreş, karate, badminton, buz pateni, cimnastik, masa tenisi, dart, satranç, akıl zeka oyunları, geleneksel okçuluk, wushu ve judo olmak üzere 21 farklı branşta eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları’ndan 7-14 yaş arası tüm çocuklar faydalanabilecek. Peki Keçiören’de 2023 ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar ne zaman başlıyor? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar.

10:59 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Keçiören’de 2023 ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar ne zaman başlıyor?

Keçiören’de 2023 ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar ne zaman başlıyor?

'da Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz 2023 Yaz Spor Okulları için kayıtlar başlıyor. 21 farklı branşta eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları’ndan 7-14 yaş arası tüm çocuklar faydalanabilecek. İşte detaylar.

KEÇİÖREN'DE 2023 ÜCRETSİZ YAZ SPOR OKULLARI İÇİN KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz 2023 Yaz Spor Okulları için kayıtlar
12 Haziran’
da başlıyor.
3 Haziran
’a kadar devam edecek başvurular Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacak.

Basketbol, voleybol, hentbol, kick boks, judo, tekvando, tenis, halk oyunları, atletizm, güreş, karate, badminton, buz pateni, cimnastik, masa tenisi, dart, satranç, akıl zeka oyunları, geleneksel okçuluk, wushu ve judo olmak üzere 21 farklı branşta eğitim verilecek olan Yaz Spor Okulları’ndan 7-14 yaş arası tüm çocuklar faydalanabilecek.

Keçiörenli gençleri spora teşvik etmek için her yıl Yaz Spor Okulu açtıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören bir spor şehridir. Spor yapmak isteyene bahane yok. İlçemize birçok yeni spor yatırımı yaptık. Okullarımızın kapalı spor salonlarımızdan tutun da mahallelerimizdeki halı saha ve diğer spor alanlarına varıncaya kadar tüm mekanlarımızı yeniledik. Gençlerimiz buralardan ücretsiz faydalanabiliyor. Öte yandan, sağlıklı bir nesil için spor önemli. Spor yapan gençlerden kötü alışkanlık sahibi olan neredeyse yok. Spor yapıp hastaneye gidenlerin sayısı da çok düşük. Yaz Spor Okulumuzda yüzlerce gencimizi eğiterek ilgi duydukları branşlarda ilerlemeleri için önayak olacağız” dedi.



#Ankara
#Keçiören Belediyesi
#Turgut Altınok
#yaz okulları
#2023 ücretsiz yaz spor okulu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek?