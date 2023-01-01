|
Özgün
Ankara TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
Ankara TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları 81 il için sürdürülen sosyal konut kuraları devam ederken gündeme geldi. Çevre, Şehirilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, “İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin iş yeri vatandaşımıza sunduk. 30 Mart'a kadar kuralarını çekeceğiz, 2 yıl içerisinde de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle konutlarımızı yapacağız.” dedi. Ankara’da bin işyeri satışı yapılacak. Ankara TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. Peki Ankara TOKİ işyeri sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Gölbaşı işyeri kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.
13:30 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankara TOKİ işyeri kura sonuçları

Ankara TOKİ işyeri kura sonuçları

Ankara TOKİ işyeri kura tarihleri
, Ankara sosyal konut kuraların belli olmasıyla birlikte bir hayli araştırılıyor.
ilk işyerim projesinde başvurular 15 Kasım’da tamamlandı. TOKİ işyeri başvurularının sona ermesiyle birlikte ise sanayi kura çekiliş tarihleri sorgulanır oldu. Peki Ankara TOKİ işyeri kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Ankara İşyeri kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Ankara TOKİ işyeri kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Beşinci etap sosyal konut kura çekilişi 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. TOKİ 6. etap kuraları 12 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başladı. 12-24 Ocak TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ konut kuraları etap etap gerçekleştiriliyor. Ankara Gölbaşı TOKİ işyeri kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Ankara Gölbaşı TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Ankara Gölbaşı işyeri kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Ankara Gölbaşı TOKİ işyeri kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ işyeri yerleri nerede?

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

#Ankara
#Ankara gölbaşı TOKİ
#Ankara TOKİ Gölbaşı işyeri kura sonuçları
#Ankara işyeri sonuçları isim listesi
6 dakika önce
default-profile-img
Ankara TOKİ işyeri kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Kristersson'tan itiraf gibi açıklama: Avrupa'dan uzaklaştırabilir
Benzin ne kadar oldu? 17 Ocak Salı güncel benzin ve motorin fiyatları listesi
Gusül abdesti nasıl alınır kadın ve erkeklerde?
Pınar Gültekin davası yeniden görülecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.