Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara’da belediye otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinden Etimesgut istikametinde seyreden Hasan Burak Ü. İdaresindeki 06 FH 4740 plakalı otomobil, Yenimahalle Köprüsü’nün altında kontrolden çıkarak, Selahattin A. idaresindeki 533 hat numaralı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulmaya başlayan otomobil, önce üst geçidin duvarına ardından da 06 AK 8555 plakalı otomobil ile 16 GY 348 plakalı otomobile çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki Özkan Çetin ile Saadettin Sagın, kaza yerinde hayatını kaybederken sürücü Hasan Burak Ü. ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.



4 aracın yol üzerine savrulduğu kaza yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini ambulanslarda gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Otobüsten doğalgaz sızıntısı meydana geldi

Polis ekipleri, yoğun araç trafiğinin oluştuğu bulvarda başka kazaların yaşanmasına engel olmak için, yolu tek taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Doğalgazla çalışan belediye otobüsünden gelen gaz kokusu nedeniyle patlama ihtimaline karşı tedbir alındı. Kaza yerinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenazeler, morga kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.