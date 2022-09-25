Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde TRT'nin 7 filmi yarışacak! Altın Portakal ödüllü filmler listesi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 1 Ekim'de başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivalde ‘Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’ da düzenlenecek. Sinema tarihindeki ‘Susuz Yaz’, ‘Anayurt Oteli’, ‘Gizli Yüz’, ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’, ‘Zübük’, ‘Adı Vasfiye’, ‘Hakkari'de Bir Mevsim’, ‘Karılar Koğuşu’, ‘Hababam Sınıfı’, ‘Yılanların Öcü’, ‘Vurun Kahpeye’ ve ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ gibi birçok önemli filmin edebiyat uyarlaması olduğuna işaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinemaya güçlü senaryolar kazandıracak böylesi yarışmanın ülkede ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman?

"Antalya Altın Portakal Film Festivali", bu yıl 1- 8 Ekim tarihlerinde 59. kez sinemaseverlerle buluşacak.

REKLAM

Antalya Altın Portakal Film Festivali TRT yapımları hangi filmler var?

Festivalin ulusal, kısa film ve endüstri bölümlerinde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 7 film yarışacak. Festivalin ana yarışma bölümü olan ulusal yarışma kategorisinde TRT ortak yapımları "Kar ve Ayı" ile "Bir Umut" ve TRT destekli "Hara" filmleri yer alıyor. Selcen Ergun'un yönettiği, Nefes Polat'ın yapımcılığını üstlendiği "Kar ve Ayı" dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yaptıktan sonra Türkiye prömiyerini Antalya'da gerçekleştirecek. Türkiye-Almanya-Sırbistan ortak yapımı film, festivalde "Altın Portakal"ın yanı sıra "En İyi İlk Film Ödülü" için de yarışıyor. Ümit Köreken'in yönettiği, Nursen Çetin Köreken'in yapımcılığını üstlendiği "Bir Umut", Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştirecek. Türkiye-Almanya-Slovenya ortak yapımı film, dünya prömiyerini Moskova Film Festivali'nde yapmıştı.

REKLAM

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Kısa Film Yarışması"nda TRT ortak yapımları "Rutubet", "Birlikte, Yalnız" ve "Tek Yön" sanatseverle buluşuyor.

12 Punto 2021'de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan "Rutubet", Türkiye prömiyerini Antalya'da yapacak.

Yönetmenliğini Turan Haste'nin, yapımcılığını Muhammed Furkan Daşbilek, Engin Cebiroğlu ve Ramazan Kılıç'ın üstlendiği "Rutubet", 23 yıl sonra Venedik Film Festivali'ne Türkiye'den seçilen ilk kısa film olma özelliğine sahip.

12 Punto 2021'de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan "Birlikte, Yalnız", Türkiye prömiyeri için Antalya'da olacak. Türkiye-Fransa ortak yapımı olan filmin yönetmeni Kasım Ördek, yapımcısı ise Hayet Benkara.

REKLAM

12 Punto 2020'de "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"ne değer görülen "Tek Yön" filmi ise dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Filmin yönetmenliğini Kerem Yükseloğlu ve R. Hakan Arslan, yapımcılığını ise İpek Erden üstleniyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Antalya Film Forum'un kurgu aşamasındaki projelerin yer aldığı Work in Progress kategorisinde TRT ortak yapımı "Tereddüt Çizgisi" yarışacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri satışa çıktı mı? Festivalin bilet ücretleri ne kadar?

Festival biletleri bugünden itibaren biletix.com üzerinden satın alınabilecek. Biletler, 27 Eylül Salı gününden itibaren ise AKM’de açılacak “biletix” gişelerinde de satışa sunulacak. AKM Perge Sinema salonunda gösterilecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film gösterimleri ve Charlie Chaplin’in Yumurcak adlı filminin iki gösterimi ücretsiz olacak.

REKLAM

Festivalin bilet ücretleri öğrenci 3 TL ve tam 5 TL olup, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın AKM Aspendos Salonu’nda 14.30 ve 17.00’da yapılacak ilk gösterimleri film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek. Gösterimlerin ardından AKM Balerin Cafer’de film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek. Ulusal Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın AKM Perge Salonu’nda yapılacak gösterimlerinin ardından söyleşiler aynı salonda film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali jüri üyeleri kimler?

İddialı yapımları değerlendirecek Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisinde; oyuncu Anamaria Marinca, oyuncu Jean-Marc Barr, film küratörü ve eleştirmeni Nikolaj Nikitin, Arte France direktörü Olivier Père ve yönetmen, senarist Valdimar Jóhannsson yer alıyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali jüri üyeleri

ÖZGÜN Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022: Sağlık personeli alımı branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar

ÖZGÜN TikTok dondurulan hesabı açma: İşte TİKTOK donma dondurma linki