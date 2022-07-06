Özgün Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Kurban bayramı namaz vakitleri
ÖZGÜN HABERLER

Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Kurban bayramı namaz vakitleri!

Bayram namazı kılarak evlerine bayramı getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, il il Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Antalya bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Konya bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Kurban Bayramı Namaz Saati: 9 Temmuzda Antalyada bayram namazı kaçta kılınacak?
Antalya bayram namaz saati

Antalya bayram namazı saati milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle 9 Temmuz Cumartesi sabah cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının nasıl kılındığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Müslüman alemi için oldukça faziletli bir ibadet olan bayram namazına dair merak edilenler ve 2022 Kurban Bayramı Antalya bayram namazı saati haberimizde....

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

9 Temmuz 2022 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Antalya için 06.18 olarak belirlendi.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, VACİP MİDİR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Bayram namazı nasıl kılınır? (Videolu Anlatım)
ÖZGÜN
Bayram namazı nasıl kılınır? (Videolu Anlatım)
Türkiyeye çağ atlatacak keşif

Türkiye'ye çağ atlatacak keşif

Karadeniz gazının evlere giriş tarihi belli oldu: Dev gemi demir attı.
Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta?

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
Dokunulmazlığı kaldırılıyor

Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili karar

İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin yazı gönderildi.

​Tarihin en gizemli olaylarından biriydi: Hepsi bir bir ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.