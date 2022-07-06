Antalya bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Kurban bayramı namaz vakitleri!

Antalya bayram namazı saati milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı sebebiyle 9 Temmuz Cumartesi sabah cemaatle birlikte kılınacak bayram namazının nasıl kılındığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Müslüman alemi için oldukça faziletli bir ibadet olan bayram namazına dair merak edilenler ve 2022 Kurban Bayramı Antalya bayram namazı saati haberimizde....

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

9 Temmuz 2022 sabahı cemaatle birlikte kılınacak Bayram Namazı saati Antalya için 06.18 olarak belirlendi.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, VACİP MİDİR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

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Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.