Özgün Bayram namazı nasıl kılınır? (Videolu Anlatım)
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Bayram namazı nasıl kılınır? (Videolu Anlatım)

Bayram namazı her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları sabahlarında olmak üzere iki kez kılınan bir namazdır. 2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayram namazının kılınışına ilişkin ayrıntılı bilgiler merak kazandı. Birçok kişi bulundukları illerin saatlerine göre camilere giderek Kurban Bayramı sabahı bayram namazı kılacak. Bayram namazının kılınışını merak edenler için videolu bayram namazı kılınışı anlatımını sizler için derledik. Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte Diyanet bayram namazı kılınışının videolu anlatımı sizlerle.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram namazı kılınışı: Diyanet Bayram namazı kaç rekati nasıl kılınır? (Videolu Anlatım İzle)
Bayram namazı kılınışı (videolu anlatım)

Kurban Bayramına sayılı günler kala Bayram namazı nasıl kılınır araştırmaları hız kazandı. Kurban Bayramı İslam alemi için önemli bir yere sahiptir. Peki, 9 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramının birinci günü sabah saatlerinde icra edilecek olan Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet ile Ramazan Bayramı namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki kere kılınır. Ramazan ve kurban bayramlarının ilk günü kılınır.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı toplamda 2 rekattır.

BAYRAM NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Diyanete göre bayram namazı cemaatle olduğu sürece cami, ev veya başka mekanlarda kılınabilir.

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI VİDEOLU ANLATIMI (DİYANET)

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