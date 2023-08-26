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Antalya’da feci kaza: 2 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer Koç (55) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin Arıcı (56) hayatını kaybetti, tır sürücüsü Ahmet Altınyazar yaralandı. İşte detaylar.

16:43 . 26/08/2023 السبت
Yeni Şafak
Antalya Haberleri

Antalya Haberleri

’nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı. Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu. İşte detaylar.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Manavgat - Akseki D 695 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Cafer Koç un kullandığı 07 JF 445 plakalı kamyonet ile Manavgat istikametinden Akseki istikametine gitmekte olan Ahmet Altınyazar’ın kullandığı 42 H 9958 plaka 4 BLD 35 Dorse plakalı tır Uzunlar Mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kamyonetin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü Cafer Koç (55) ile kamyonette yolcu olarak bulunan Hüseyin Arıcı (56) hayatını kaybetti, tır sürücüsü Ahmet Altınyazar yaralandı. Olayı duyup gelen Cafer Koç’un kardeşi, ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup feryat etti.

Feci kazanın ardından Akseki Manavgat yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde verilirken uzun araç kuyruğu oluştu.



#Antalya
#Manavgat
#Antalya haberleri
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Antalya’da feci kaza: 2 ölü