'da virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

'da virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.