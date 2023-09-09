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Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Antalya'da virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar.

17:11 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalya haberleri

Antalya haberleri

'da virajı alamayan otomobil çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPARAK UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, saat 15.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu'ndaki virajda meydana geldi. Isparta'dan Antalya'ya gelen Ömer Faruk Mutlu'nun kullandığı 31 AET 27 plakalı otomobil, virajda çelik bariyerlere çarptı.

Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü Ömer Faruk Mutlu, Eray Pişirgen ve Nuran Pişirgen kendi imkanları ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan Zeliha Mutlu ise itfaiye ekibinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Zeliha Mutlu, sedyeye alınarak yaklaşık 100 metre taşındıktan sonra ambulansa hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Antalya
#Döşemealtı
#Kuzey Çevre Yolu
#Antalya haberleri
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Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı