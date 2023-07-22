Antalya'da butik otelde yangın: 2 ölü, 12 yaralı

Yangın riski nedeniyle ormanda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da, bazı duyarsız kişilerin piknik yapıp, şişe gibi çöpleri çevreye attığı görüldü. Konyaaltı ilçesinde ormanda asılı 'Bu ormanlar 7/24 fotokapan ve kamera ile izlenmektedir' uyarı levhasının 15-20 adım uzağında mangal yapanlardan kalan kömür ve atıklar dikkat çekti.