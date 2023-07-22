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Antalya'da butik otelde yangın: 2 ölü, 12 yaralı

Antalya haberleri: Antalya’da tarihi Kaleiçi semtinde bir butik otelde çıkan yangında Lübnan uyruklu biri kadın, 2 turist hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. İşte detaylar.

11:52 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalya Haberleri

Antalya Haberleri

’da tarihi Kaleiçi semtinde bir butik otelde çıkan yangında Lübnan uyruklu biri kadın, 2 turist hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. İşte detaylar.

2 TURİST HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ YARALANDI

Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak’ta, 3 katlı bir butik otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Otelde bulunanlar tahliye edilirken, yangında Lübnan uyruklu biri kadın 2 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.



#Antalya
#butik otel
#Kaleiçi
#yangın
2 saat önce
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