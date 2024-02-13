Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli yağış ve şimşek etkili oluyor. Antalya'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşanırken valilikten açıklama geldi. Antalya'nın 5 ilçesinde 1 gün ara verildi.

Antalya'da yağış ve sel nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır.

İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu.

Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli, batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KENTTE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.







